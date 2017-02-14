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Архив - Донецкая область

ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории

14.02.2017 10:27
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ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что боевики открыли предупредительный огонь, когда наблюдателями было обнаружено запрещенное Минскими соглашениями вооружения, говорится в отчете Миссии от 12 февраля, сообщает "Интерфакс".

"12 февраля, после того как в подконтрольных "ДНР" Пикузах наблюдатели зафиксировали танк (неустановленного типа), накрытый маскировочной сеткой, они слышала 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от их позиции вблизи танка. По оценке СММ, произведенные выстрелы были предупредительными и не были направлены на патруль Миссии. Команда СММ немедленно покинула данный район", - говорится в отчете.

Кроме того, патруль зафиксировал в оккупированном Донецке самоходною гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

Кроме гаубицы, в складском помещении между Кировским и Петровским районами Донецка были обнаружены другие тяжелые вооружение, идентифицировать которые не удалось, так как вооруженные боевики препятствовали доступу наблюдателей. Предположительно, это могли быть самоходная гаубица 2С1 и или танк или самоходная гаубица 2С3 "Акация", калибра 152 мм.


Фото: 112.ua/

Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, боевики, обстрелы
 
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