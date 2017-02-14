- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)09:10
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)09:07
- В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию08:55
ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что боевики открыли предупредительный огонь, когда наблюдателями было обнаружено запрещенное Минскими соглашениями вооружения, говорится в отчете Миссии от 12 февраля, сообщает "Интерфакс".
"12 февраля, после того как в подконтрольных "ДНР" Пикузах наблюдатели зафиксировали танк (неустановленного типа), накрытый маскировочной сеткой, они слышала 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от их позиции вблизи танка. По оценке СММ, произведенные выстрелы были предупредительными и не были направлены на патруль Миссии. Команда СММ немедленно покинула данный район", - говорится в отчете.
Кроме того, патруль зафиксировал в оккупированном Донецке самоходною гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.
Кроме гаубицы, в складском помещении между Кировским и Петровским районами Донецка были обнаружены другие тяжелые вооружение, идентифицировать которые не удалось, так как вооруженные боевики препятствовали доступу наблюдателей. Предположительно, это могли быть самоходная гаубица 2С1 и или танк или самоходная гаубица 2С3 "Акация", калибра 152 мм.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, война, ОБСЕ, боевики, обстрелы
- Реален ли новый план спасения Донбасса (ВИДЕО)
- ОБСЕ начала переговоры с боевиками об открытии КПВВ "Станица Луганская" на Пасху
- Запад в панике. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ситуацию в Донбассе взрывоопасной
- Волонтер: в Бердянском представитель ОБСЕ настраивал людей против украинской армии
- Участились случаи запугивания наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта на Донбассе
- Для прекращения огня и прекращения насилия на Донбассе необходимо доверие между сторонами - Хуг
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)09:10
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)09:07
- В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию08:55
- Летающий автомобиль впервые поступил в продажу (ВИДЕО)11:20
- Боевики назвали подразделение ВСУ, которое защищало Авдеевку, Бессмертным полком (ВИДЕО)11:05
- ВСУ показали, как защищают Широкино (ВИДЕО)10:56
- Освобождение из плена украинских военных - Киев готов к любым компромиссам 10:43
- "Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков 10:37
- ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории10:27
- Новый замкомбата "ДНР" Прилепин погибнет на украинском Донбассе не как писатель, а как фашист и агрессор10:07
- Ученые предположили внеземное происхождение осьминогов10:00
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- Продукты из Китая, которые могут убить