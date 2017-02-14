ДНРовцы открыли огонь, кода патруль ОБСЕ обнаружил запрещенное вооружение на их территории

14.02.2017 10:27

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что боевики открыли предупредительный огонь, когда наблюдателями было обнаружено запрещенное Минскими соглашениями вооружения, говорится в отчете Миссии от 12 февраля, сообщает "Интерфакс".

"12 февраля, после того как в подконтрольных "ДНР" Пикузах наблюдатели зафиксировали танк (неустановленного типа), накрытый маскировочной сеткой, они слышала 15-20 выстрелов из стрелкового оружия в 50-100 м от их позиции вблизи танка. По оценке СММ, произведенные выстрелы были предупредительными и не были направлены на патруль Миссии. Команда СММ немедленно покинула данный район", - говорится в отчете.

Кроме того, патруль зафиксировал в оккупированном Донецке самоходною гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

Кроме гаубицы, в складском помещении между Кировским и Петровским районами Донецка были обнаружены другие тяжелые вооружение, идентифицировать которые не удалось, так как вооруженные боевики препятствовали доступу наблюдателей. Предположительно, это могли быть самоходная гаубица 2С1 и или танк или самоходная гаубица 2С3 "Акация", калибра 152 мм.