Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)

14.02.2017 09:07

В оккупированном Донецке утром прогремел страшный взрыв. Раскаты слышал весь город Об этом дончане сообщают в соцсетях.

"08.57 #Донецк , ОЧЕНЬ мощный взрыв ..."

"#Донецк 8-57к щось грохнуло!"

"Надеюсь машина с захером!?!?"

"#Донецьк 08:57(К) Київський р-н. Відчутно гупнуло. З західного боку здіймається дим."

Блогер Александр Чернов дополнил сообщение фото.

"#ДНР#Донецк 8:50 (по #Киев) жахнуло. Явно не ПВО! (фото!) Вполне может быть, что "мины" взорвались с минерами".

(Орфография стилистика авторов сообщений сохранены).