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Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)

14.02.2017 09:07
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Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)

В оккупированном Донецке утром прогремел страшный взрыв. Раскаты слышал весь город Об этом дончане сообщают в соцсетях.

"08.57 , ОЧЕНЬ мощный взрыв ..."

" 8-57к щось грохнуло!"

"Надеюсь машина с захером!?!?"

" 08:57(К) Київський р-н. Відчутно гупнуло. З західного боку здіймається дим."

Блогер Александр Чернов дополнил сообщение фото.

" 8:50 (по ) жахнуло. Явно не ПВО! (фото!) Вполне может быть, что "мины" взорвались с минерами".

(Орфография стилистика авторов сообщений сохранены).

 


Фото: https://www.obozrevatel.com

Теги: Донецк, Донбасс, город, взрыв, волна
 
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