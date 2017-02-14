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Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)
14.02.2017 09:07
В оккупированном Донецке утром прогремел страшный взрыв. Раскаты слышал весь город Об этом дончане сообщают в соцсетях.
"08.57 #Донецк , ОЧЕНЬ мощный взрыв ..."
"#Донецк 8-57к щось грохнуло!"
"Надеюсь машина с захером!?!?"
"#Донецьк 08:57(К) Київський р-н. Відчутно гупнуло. З західного боку здіймається дим."
Блогер Александр Чернов дополнил сообщение фото.
"#ДНР#Донецк 8:50 (по #Киев) жахнуло. Явно не ПВО! (фото!) Вполне может быть, что "мины" взорвались с минерами".
(Орфография стилистика авторов сообщений сохранены).
Фото: https://www.obozrevatel.com
Теги: Донецк, Донбасс, город, взрыв, волна
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