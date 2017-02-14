Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале

14.02.2017 18:52

Сегодня вечером Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, уже зафиксированы попадания снарядов возле склада хлора.

Генеральный директор КП «Компания „Вода Донбасса“» Олег Мокрый сообщил: «ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территории возле склада хлора. Персонал укрылся в подвале».

Мокрый отметил, что в настоящий момент на территории фильтровальной станции находится около четырех тонн хлора. Обстрел окрестностей ДФС продолжается.