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Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале

14.02.2017 18:52
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Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале

Сегодня вечером Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, уже зафиксированы попадания снарядов возле склада хлора.

Генеральный директор КП «Компания „Вода Донбасса“» Олег Мокрый сообщил: «ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территории возле склада хлора. Персонал укрылся в подвале».

Мокрый отметил, что в настоящий момент на территории фильтровальной станции находится около четырех тонн хлора. Обстрел окрестностей ДФС продолжается.


Фото: www.62.ua/

Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, фильтровальная станция
 
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