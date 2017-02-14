Главная / Новости / Донецкая область / Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале
Последние новости раздела
- В Мариуполе служащий исправительного учреждения похитил оборудование колонии и организовал нелегальное швейное производство18:57
- Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале18:52
- В Донецкой области повторно задержали информатора боевиков, которого оправдал суд18:41
- В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)18:30
- Мариупольский автобусный парк пополнился 15 новыми машинами (ФОТО)18:07
- Как долго украинцы готовы терпеть "затягивание поясов" (ИНФОГРАФИКА)17:59
- В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе17:45
- Блокада Донбасса: кому выгодно и почему страдают украинцы по обе стороны разграничения (ВИДЕО)17:38
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением17:05
Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале
14.02.2017 18:52
Сегодня вечером Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, уже зафиксированы попадания снарядов возле склада хлора.
Генеральный директор КП «Компания „Вода Донбасса“» Олег Мокрый сообщил: «ДФС попала под обстрел. Известно, что есть прилеты снарядов по территории возле склада хлора. Персонал укрылся в подвале».
Мокрый отметил, что в настоящий момент на территории фильтровальной станции находится около четырех тонн хлора. Обстрел окрестностей ДФС продолжается.
Фото: www.62.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, обстрелы, фильтровальная станция
Читайте также:
- Донецк снова сотрясают взрывы, в центре слышны автоматные очереди
- Руководство ДНР пытается скрыть войну боевиков внутри Донецка
- "Мэрия" Донецка сообщила отличную новость
- На окраине Донецка идет ожесточенный бой, - соцсети
- "Хороший замес начинается",- дончане о вечернем бое на окраинах Донецка
- Ситуация на донецком направлении накаляется - пресс-офицер
- В Мариуполе служащий исправительного учреждения похитил оборудование колонии и организовал нелегальное швейное производство18:57
- Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале18:52
- В Донецкой области повторно задержали информатора боевиков, которого оправдал суд18:41
- В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)18:30
- Плотницкий ждет извинений от Киева, чтоб возобновить торговлю углем18:15
- Мариупольский автобусный парк пополнился 15 новыми машинами (ФОТО)18:07
- Как долго украинцы готовы терпеть "затягивание поясов" (ИНФОГРАФИКА)17:59
- В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе17:45
- Блокада Донбасса: кому выгодно и почему страдают украинцы по обе стороны разграничения (ВИДЕО)17:38
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- В Мариуполе служащий исправительного учреждения похитил оборудование колонии и организовал нелегальное швейное производство18:57
- Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, персонал вынужден прятаться в подвале18:52
- В Донецкой области повторно задержали информатора боевиков, которого оправдал суд18:41
- В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)18:30
- Плотницкий ждет извинений от Киева, чтоб возобновить торговлю углем18:15
- Мариупольский автобусный парк пополнился 15 новыми машинами (ФОТО)18:07
- Как долго украинцы готовы терпеть "затягивание поясов" (ИНФОГРАФИКА)17:59
- В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе17:45
- Блокада Донбасса: кому выгодно и почему страдают украинцы по обе стороны разграничения (ВИДЕО)17:38
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса