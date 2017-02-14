Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой

14.02.2017 07:43

Один из лидеров боевиков "ДНР", бывший командир группировки "Восток" Александр Ходаковский поблагодарил украинских волонтеров за человечность при эвакуации тел боевиков, погибших под Авдеевкой, и упрекнул украинских военных за то, что не вытащили тела террористов во время обстрелов. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте", передает inforesist.org.

На снимке видно желтый автобус волонтеров, который увозит тела погибших, чтобы потом их "передать на другом, более безопасном участке линии соприкосновения".

"Только тел три, а не два, как предполагали раньше — одного тяжелораненого, во время выноса с поля боя после первого дня обострения, украинцы бросили недалеко от позиций после того, как он перестал подавать признаки жизни — зачем возиться?", — написал Ходаковский и упрекнул военных в том, что они тело "вытянули, но не донесли, а бросили".

Он поблагодарил офицеров боевиков, "которые пошли к позициям ВСУ, чтобы своими жизнями гарантировать, что наши стрелять не будут", и украинских волонтеров "за то, что сохранили в себе человечность", и "может, на самую малость ускорили процесс".

"Всегда и во всем нужно оставаться людьми. Храни вас Бог", — подытожил Ходаковский.