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Инструмент пропаганды - личный "батальон" российского писателя Прилепина в "ДНР"- финансирует Кремль
Личный "батальон" российского писателя Захара Прилепина в составе "армии" "ДНР" финансируется Кремлем. Такое мнение "Обозревателю" высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой.
По словам политика, принципиальное отличие Прилепина от главарей донбасских террористов Гиви и Моторолы состоит в том, что последние боролись за ресурсы "внутри этих бандитских шаек", в то время как писатель-террорист "реализует несколько иную концепцию" - "идеологического объяснения этого варварства".
В этом контексте Боровой заметил, что личный "батальон" - "довольно дорогая акция", поскольку "его нужно финансировать, вооружать, одевать, кормить". "Я думаю, что он как идеолог этой концепции заявленного варварства получил какое-то финансирование", - предположил политик.
"Это же проект для Кремля. Это характеризует эту акцию на востоке Украины как пропагандистскую, идеологическую", - добавил он.
"Сегодняшняя идеология – это пропаганда античеловеческих, антигуманных ценностей. Открытые призывы к мировой войне, к истреблению представителей других государств, других национальностей. Там перемешано все. Там достаточно и расизма, и античеловеческих концепций. Недаром это все сравнивается с фашизмом", - заметил Боровой.
Напомним, один из идеологов "русского мира", российский писатель Захар Прилепин стал "заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом" террористов "ДНР", получив при этом "звание майора". Газета "Комсомольская правда" процитировала ряд антиукраинских заявлений писателя, в том числе такие: "Киев – русский город. Русский украинский город. Вся Украина – цель. Никакой другой цели быть не может".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, война, финансирование, Кремль, батальон, Захар Прилепин
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