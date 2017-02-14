Как долго украинцы готовы терпеть "затягивание поясов" (ИНФОГРАФИКА)

14.02.2017 17:59

Многие украинцы не хотят терпеть материальные трудности, поскольку не верят в успех реформ, пишет zn.ua.

Чуть более трети украинцев (35%) готовы терпеть снижение уровня жизни ради конечного успеха реформ (из них 11% готовы терпеть столько, сколько нужно, а 24% – не больше года), свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

При этом каждый третий (31,4%) не может терпеть дальше, потому что его материальное положение невыносимо уже сейчас, а каждый четвертый (23,5%) – потому что не верит в успех реформ. Треть населения, которая согласна некоторое время терпеть материальные трудности ради реформ, остается стабильной по крайней мере с июля 2015 года. Правда, в декабре 2014 года готовых терпеть было больше – 45%.

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова 16-20 декабря 2016 года среди 2000 респондентов за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, проведенного в июле 2015 года, половина украинцев (51%) призналась в том, что не готовы прилагать личные усилия ради успеха реформ в стране: 28% – потому что считают, что этим должны заниматься органы государственной власти, а 23% – потому что не верят в успех реформ.