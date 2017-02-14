Как относятся к переселенцам в разных регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)

14.02.2017 16:20

Большинство украинцев во всех регионах страны положительно относятся к переселенцам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ситуации в Украине Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE в конце 2016 года, - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.



Отмечается, что цель исследования это - понимание социальной динамики, лежащей в основе конфликта и его трансформации.



Так, большинство украинцев по всей территории Украины положительно относятся и поддерживают внутренне перемещенных лиц и считают, что это не отразилось на их повседневной жизни, пишет "Остров".

Опрос населения проходил по всей территории Украины, в том числе на неподконтрольных правительству Украины территориях. Исследование было проведено SeeD при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию).

География поддержки переселенцев по десятибалльной шкале (где 1 - совершенно не поддерживается, 10 - абсолютно поддерживается).



