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Как относятся к переселенцам в разных регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)
14.02.2017 16:20
Большинство украинцев во всех регионах страны положительно относятся к переселенцам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ситуации в Украине Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE в конце 2016 года, - сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что цель исследования это - понимание социальной динамики, лежащей в основе конфликта и его трансформации.
Так, большинство украинцев по всей территории Украины положительно относятся и поддерживают внутренне перемещенных лиц и считают, что это не отразилось на их повседневной жизни, пишет "Остров".
Опрос населения проходил по всей территории Украины, в том числе на неподконтрольных правительству Украины территориях. Исследование было проведено SeeD при поддержке USAID (Агентство США по международному развитию).
География поддержки переселенцев по десятибалльной шкале (где 1 - совершенно не поддерживается, 10 - абсолютно поддерживается).
Фото: hyser.com.ua/
Теги: Украина, Донбасс, отношения, житейская история, переселенцы
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