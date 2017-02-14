Косметологические услуги в Донецке стали опасны для клиентов - в городе зарегистрированы случаи заболеваний вирусным гепатитом

14.02.2017 13:05

Двадцать случаев заболевания вирусным гепатитом В, связанных с получением косметических услуг, зарегистрированы в оккупированном Донецке в 2016 году. Об этом сообщает так называемая "администрация" города.



"В течение 2016 года среди населения города Донецка зарегистрировано 20 случаев заболевания вирусным гепатитом В, связанных с получением косметических услуг (маникюр, педикюр, тату) у частных лиц на дому. Во избежание новых случаев заболевания, с целью профилактики вирусного гепатита В, информируем население: стерильность инструментария у частных косметологов на дому не контролируется. Настоятельно рекомендуем избегать получения косметических услуг у частных лиц", - говорится в сообщении.