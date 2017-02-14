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Косметологические услуги в Донецке стали опасны для клиентов - в городе зарегистрированы случаи заболеваний вирусным гепатитом

14.02.2017 13:05
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Косметологические услуги в Донецке стали опасны для клиентов - в городе зарегистрированы случаи заболеваний вирусным гепатитом

Двадцать случаев заболевания вирусным гепатитом В, связанных с получением косметических услуг, зарегистрированы в оккупированном Донецке в 2016 году. Об этом сообщает так называемая "администрация" города. 

"В течение 2016 года среди населения города Донецка зарегистрировано 20 случаев заболевания вирусным гепатитом В, связанных с получением косметических услуг (маникюр, педикюр, тату) у частных лиц на дому. Во избежание новых случаев заболевания, с целью профилактики вирусного гепатита В, информируем население: стерильность инструментария у частных косметологов на дому не контролируется. Настоятельно рекомендуем избегать получения косметических услуг у частных лиц", - говорится в сообщении. 


Фото: https://www.olx.ua

Теги: Донецк, Донбасс, болезни, гепатит
 
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