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Крепмль кидає на Донбас зеків
14.02.2017 13:43
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 Армійського корпусу ЗС РФ.
Після авдіївських подій спостерігається масове подання рапортів на звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ.
При цьому, російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у тому числі за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у розміщених на тимчасово окупованих територіях виправних колоніях, – зазначає розвідка.
Фото: fakty.ictv.ua/
Теги: Россия, Донбасс, война, заключенные
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