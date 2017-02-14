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Крепмль кидає на Донбас зеків

14.02.2017 13:43
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Крепмль кидає на Донбас зеків

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 Армійського корпусу ЗС РФ.

 Після авдіївських подій спостерігається масове подання рапортів на звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ.
При цьому, російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у тому числі  за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у розміщених на тимчасово окупованих територіях виправних колоніях, – зазначає розвідка.


Фото: fakty.ictv.ua/

Теги: Россия, Донбасс, война, заключенные
 
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