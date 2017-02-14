Крепмль кидає на Донбас зеків

14.02.2017 13:43

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у розшуку перебувають 63 військовослужбовці зі складу 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 Армійського корпусу ЗС РФ.

Після авдіївських подій спостерігається масове подання рапортів на звільнення військовослужбовцями 2 АК ЗС РФ.

При цьому, російське командування намагається вирішити проблему комплектування особовим складом передових підрозділів у тому числі за рахунок звільнення злочинців, які утримуються у розміщених на тимчасово окупованих територіях виправних колоніях, – зазначає розвідка.