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"Люди, которые в 2014 стартанули с того положения, в котором были" - Ходаковский охарактеризовал Захарченко и ДНРовскую "элиту"
Экс-главарь батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что Захарченко нельзя назвать тупой марионеткой Кремля, которая выполняет любые команды. Об этом в ходе своей конференции заявил один из лидеров боевиков "ДНР" Александр Ходаковский
В частности, Ходаковский отметил:"Я бы не употреблял слово "подчиняются". Фактически — да, подчинение есть. Смешно было бы сравнивать потенциал России — и наш. Но деликатнее было бы сказать, что здесь есть некоторая взаимозависимость. Москва в реализации своих задач тоже периодически зависит от стабильности поведения тех, кто находится здесь, на месте. Захарченко — это не тупая марионетка, которая дергается по команде".
При этом, Ходаковский подчеркнул, что Захарченко может прибегнуть к манипуляции российскими властями: "В некоторой степени он может прибегнуть к попыткам манипулирования. Это возможно. Он же тоже формируется. Он в некоторой степени чувствует себя хозяином на этой территории. Управленцем. И он считает, что не может безоговорочно выполнять все требования, потому что часто они бьют по его интересам. Москва от этих вещей зависит. Потому что формально у законно избранного лидера есть определенный кредит. Захарченко не понимает, до какой степени все это эфемерно. Тем не менее иллюзия иногда управляет людьми не хуже, чем реальность".
По мнению боевика, события 2014 года стали социальным лифтом и возможностью для обычных граждан заработать миллионные состояния. Ходаковский сообщил: "Кто представляет сегодня власть В большинстве это люди, которые в 2014 году рассматривали ситуацию как социальный лифт. За счет переустройства системы они стартанули с того положения, в котором были, и заложили возможность для себя войти в состав элиты".
При этом он отметил: "У нас есть мультимиллионеры, которые стали таковыми, когда эта территория несла самые большие разрушения и потери. Да — все деньги, которые здесь зарабатываются, зарабатываются на войне".
Фото: donbass.ua/
Теги: Донбасс, война, деньги, миллионер, ДНР, Захарченко, Ходаковский, элита
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