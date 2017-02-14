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Мариупольский автобусный парк пополнился 15 новыми машинами (ФОТО)
Новые 15 автобусов повышенной комфортности и 2 троллейбуса выехали на улицы Мариуполя, сообщает 0629.com.ua.
Закуплены они за счет средств городского бюджета. Курсирует новый транспорт по обновленной схеме маршрута №15. Городской голова Вадим Бойченко запустил новые автобусы совместно с мариупольцам, главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским и представителями градообразующих предприятий.
Городская власть намерена убрать аварийный транспорт с дорог города, пустить на маршруты комфортабельные машины, а наличием нового коммунального транспорта создать конкуренцию частным перевозчикам.
Автобусы соответствуют всем современным требованиям: оснащены качественной системой отопления и кондиционирования, как водителя, так и пассажиров. В каждом из них по 23 сидячих места, а объем общей пассажировместимости до 100 человек. Имеют площадку с низким полом и пандус. Также в них есть звуковое и визуальное сопровождение всех объявлений, что позволит людям с разными проблемами со здоровьем чувствовать себя в новых автобусах комфортно. Салоны всех автобусов оборудованы системой видеонаблюдения, что позволяет вести видеозапись внутри салона и работать в режиме видеорегистратора.
Новый транспорт оснащен GPS-навигацией для контроля движения на линии. Эта система охватит весь городской коммунальный транспорт.
"Для удобства слабовидящих людей автобусы оборудованы внешним динамиком. То есть, когда автобус подъезжает к остановке, люди на улице слышат номер маршрута и путь его следования, - рассказал начальник департамента транспорта и связи Василий Клат.
Фото: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, автобус, троллейбус, парк
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