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Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды
14.02.2017 20:21
Ухудшение погодных условий ожидается на территории Донецкой области, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"На территории области ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер, метель, в результате чего на дорожном покрытии может возникнуть гололедица, снежный накат и заносы", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения несут службу в усиленном режиме. Представители дорожных служб готовы к устранению последствий осложнения погодных условий. На автодорогах работает снегоуборочная техника, увеличено количество машин и механизмов, находящихся в дежурном режиме.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/
Теги: Донбасс, Донецкая область, погода, штормовое предупреждение, уха
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