Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды

14.02.2017 20:21

Ухудшение погодных условий ожидается на территории Донецкой области, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"На территории области ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер, метель, в результате чего на дорожном покрытии может возникнуть гололедица, снежный накат и заносы", - говорится в сообщении.



Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения несут службу в усиленном режиме. Представители дорожных служб готовы к устранению последствий осложнения погодных условий. На автодорогах работает снегоуборочная техника, увеличено количество машин и механизмов, находящихся в дежурном режиме.



Правоохранители напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.