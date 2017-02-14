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Архив - Донецкая область

Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды

14.02.2017 20:21
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Метель, сильный ветер, снег - в Донецкой области ожидается резкое ухудшение погоды

Ухудшение погодных условий ожидается на территории Донецкой области,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"На территории области ожидаются осадки в виде снега, сильный ветер, метель, в результате чего на дорожном покрытии может возникнуть гололедица, снежный накат и заносы", - говорится в сообщении. 

Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения несут службу в усиленном режиме. Представители дорожных служб готовы к устранению последствий осложнения погодных условий. На автодорогах работает снегоуборочная техника, увеличено количество машин и механизмов, находящихся в дежурном режиме. 

Правоохранители напоминают водителям о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/ru/

Теги: Донбасс, Донецкая область, погода, штормовое предупреждение, уха
 
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