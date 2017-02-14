Министр рассказал, кому выгодна торговая блокада Донбасса

14.02.2017 06:59

Блокирование поставок угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.

"Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно, - ред.) РФ", - сказал Зубко.

Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

"Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависит от этих промышленных предприятий", - подчеркнул Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.

В этом контексте Вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ "частично использует" украинских патриотов-участников блокады в своих "стратегических политических целях".

Как известно, "Укрэнерго" и Министерство энергетики предлагают Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок антрацита из зоны АТО. Об этом на заседании антикризисного штаба сообщили и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик.

Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по котором поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.