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Министр рассказал, кому выгодна торговая блокада Донбасса
Блокирование поставок угля из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выгодно, прежде всего, России. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает Укринформ.
"Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно, - ред.) РФ", - сказал Зубко.
Такое мнение чиновник аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.
Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины, а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.
"Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависит от этих промышленных предприятий", - подчеркнул Зубко на угрозах от блокирования поставок угля.
В этом контексте Вице-премьер-министр подчеркнул, что РФ "частично использует" украинских патриотов-участников блокады в своих "стратегических политических целях".
Как известно, "Укрэнерго" и Министерство энергетики предлагают Кабмину ввести чрезвычайное положение на рынке электроэнергии из-за остановки поставок антрацита из зоны АТО. Об этом на заседании антикризисного штаба сообщили и.о. руководителя "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук и глава Минэнерго Игорь Насалик.
Напомним, в Украине уже третью неделю продолжается блокада железнодорожных путей, по котором поставляется уголь с оккупированных территорий Донбасса. Гройсман заявил, что не видит альтернативы поставкам угля с предприятий на оккупированном Донбассе для того, чтобы обеспечить теплоснабжение.
Фото: korrespondent.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, блокада, выгода, потери
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