На позиции ВСУ вблизи Мариуполя упало около 200 мин

14.02.2017 15:06

Боевики ведут обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями оружия, в частности, крупнокалиберных минометов, гранатометов и боевых машин пехоты, сообщает пресс-центр штаба АТО во вторник.

За прошедшие сутки террористы т.н. «ДНР» 40 раз обстреляли позиции сил АТО в секторе «Мариуполь». 11 раз они использовали тяжелую артиллерию, включая САУ 122 мм и минометы. Об этом рассказал пресс-офицер сектора «Мариуполь» Александр Киндсфатер.

Укрепленные районы ВСУ около Широкино и Водяного были обстреляны из САУ, минометов 120 и 82 мм, танка БМП и БТР. Из 200 снарядов и мин, выпущенных по позициям украинских военных, 130 упало на указанном участке. Также были обстреляны позиции около Красногоровки, Павлополя и Богдановки. ВСУ вели ответный огонь 5 раз.



Сегодня, по состоянию на 6:00, в секторе «Мариуполь» позиции сил АТО были обстреляны 5 раз из стрелкового оружия и гранатометов (4 около Широкино и 1 около Водяного). Сегодня силы АТО ответный огонь не открывали.