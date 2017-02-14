ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков

14.02.2017 15:13

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала официальный доклад по обстановке на временно оккупированном Россией Донбассе, отметив запрещенное вооружение боевиков "ДНР".

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал в оккупированном Донецке самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" калибра 122 мм.

В складском помещении между Кировским и Петровским районами города террористы "ДНР" скрывают тяжелые вооружения. Установить, о каком оружии идет речь, не удалось, поскольку вооруженные боевики препятствовали доступу наблюдателей. Специалисты практически уверены, что это могла быть самоходная гаубица 2С1 или танк, или самоходная гаубица 2С3 "Акация" калибра 152 мм.



