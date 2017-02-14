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Очередные байки от Басурина: ВСУ воюют под действием "живой воды"
Представитель так называемого "оперативного командования ДНР" Эдуард Басурин утверждает, что украинские бойцы АТО воюют под воздействием сильной пропаганды и мощных психотропных препаратов.
"Ведь истории про киборгов — это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью "живая вода". Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха. Человек под воздействием такого средства не падает от выстрелов. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. И вот эти случаи и сейчас отмечали, на Промке, на юге", – заявил он в интервью российской газете "Известия", передает zn.ua.
Басурин утверждает, что украинские военнослужащие под действием психотропных веществ на некоторое время становятся практически бессмертными.
"В полный рост идут в атаку. Его убиваешь — он идет. В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник — в сердце тяжело. В голову. Может и без головы пытаться подняться и идти. Позже выяснили, что оно действует ровно 10 дней. И Украина всегда очень настойчиво требовала, чтобы ротация проходила раз в 10 дней", – подчеркнул он.
При этом, террорист считает, что сегодня многие в Украине поддерживают и сочувствуют боевикам ОРДЛО. "Украина сейчас разделилась на тех, кто нам сочувствует и молчит, а также пассивно служит в армии под страхом уголовного наказания в случае уклонения от службы, и тех, кто убивает, зачищает и расстреливает", – заключил он.
Фото: lugradar.net/
Теги: Донбасс, война, психотропные средства, ДНР, ВСУ, Басурин
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