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Архив - Донецкая область

Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

14.02.2017 13:53
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Один украинский военный ранен в зоне АТО за сутки

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины ранен за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен в Широкино", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

А.Мотузяник проинформировал, что на Луганском направлении противник 5 раз нарушил режим прекращения огня. На Донецком направлении произошло 27 вражеских обстрелов.

На Мариупольском направлении сложной остается ситуация на приморском участке - из пушек, танков и минометов боевики обстреливали оборонительные рубежи сил АТО в Водяном и Широкино в течение трех часов. До позднего вечера на этом участке фронта враг широко применял гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. В Марьинском районе боевики нарушили режим тишины дважды, в обоих случаях применяя минометы вместе со стрелковым оружием. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 40 вражеских обстрелов, в том числе 11 - из тяжелого вооружения.


Фото: donbass.ua/

Теги: Донбасс, война, ранение, ВСУ
 
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