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Архив - Донецкая область

Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах

14.02.2017 15:00
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Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах

Российско-террористические войска с целью маскировки и сокрытия преступной деятельности на востоке Украины прячут оружие на территории объектов гражданской инфраструктуры, сообщает пресс-служба Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

Так, в селе Мокроеланчик на территории детского сада размещены семь самоходных артиллерийских установок. В поселке городского типа Южная Ломоватка на территории родильного дома размещены подразделение боевиков и боевые машины пехоты (БМП).

Территория Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе Донецка используется оккупантами для осуществления обстрелов позиций сил АТО. В настоящее время командование 2-го Армейского Корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации планирует использовать территорию туберкулезного диспансера в Ровеньках для оборудования военного госпиталя.


Фото: 24tv.ua/

Теги: Донбасс, детский сад , боевики, военная техника
 
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