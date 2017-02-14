Оккупанты прячут военную технику в детских садах и больницах

14.02.2017 15:00

Российско-террористические войска с целью маскировки и сокрытия преступной деятельности на востоке Украины прячут оружие на территории объектов гражданской инфраструктуры, сообщает пресс-служба Главного управления Разведки Министерства обороны Украины.

Так, в селе Мокроеланчик на территории детского сада размещены семь самоходных артиллерийских установок. В поселке городского типа Южная Ломоватка на территории родильного дома размещены подразделение боевиков и боевые машины пехоты (БМП).

Территория Донецкого казенного завода химических изделий в Куйбышевском районе Донецка используется оккупантами для осуществления обстрелов позиций сил АТО. В настоящее время командование 2-го Армейского Корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации планирует использовать территорию туберкулезного диспансера в Ровеньках для оборудования военного госпиталя.



