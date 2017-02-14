После боев в Авдеевке у боевиков увеличилось количество дезертиров и рапортов об увольнении

14.02.2017 13:36

Случаи дезертирства и самовольного оставления мест несения "службы" участились из-за неудовлетворительных условий в частях "2 АК" на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины на странице в "Фейсбуке".



"В розыске находятся 63 военнослужащих из состава 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск),которые самовольно покинули расположение части", - отмечают в ГУР.



По данным разведки, после Авдеевских событий наблюдается массовое представление рапортов об увольнении военнослужащими 2 АК ВС РФ.



"При этом, российское командование пытается решить проблему комплектования личным составом передовых подразделений в том числе, за счет освобождения преступников, содержащихся в размещенных на временно оккупированных территориях исправительных колониях", - отмечают в ведомстве.