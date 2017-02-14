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"Правый сектор" в зоне АТО на Донбассе выгоден украинской власти - иноСМИ

14.02.2017 16:50
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"Правый сектор" в зоне АТО на Донбассе выгоден украинской власти - иноСМИ

Украинским властям выгодно участие в боях на Донбассе добровольцев "Правого сектора", которые так и не вступили ни в одну официальную силовую структуру. Об этом говорится в статье The Washington Post, передает ВВС Украина.

Автор статьи Джек Лош отмечает, что бойцы "Правого сектора" одни из первых отправились в зону проведения антитеррористической операции. Со временем большинство добровольческих батальонов присоединились в силовые структуры Украины. "Правый сектор" продолжает воевать бок о бок с украинскими военными, при этом не подчиняясь официальным властям.

"Сейчас Киеву выгодно иметь такие партизанские группировки. В них высокий уровень мотивации и они не претендуют на государственные пенсии. Но в долгосрочной перспективе, власть играет с огнем", - пишет Лош.

Он отмечает, что существование "Правого сектора" негативно сказывается на репутации Украины в Европе. Кроме этого, если мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе начнут приближаться к завершению, "Правый сектор" может отказаться идти на компромисс. По мнению журналиста, это может обострить конфликт.

По словам Лоша, эскалация военных действий на востоке Украины - одна из причин, по которой власти не устраняют неподконтрольные батальоны. Он добавляет, что "Правый сектор" "имеет неонацистские элементы", а некоторые из его членов имеют ультраправые взгляды. Многие не согласны с официальной политикой украинских властей и готовы возглавить новые антиправительственные протесты.

"Политики боятся, что как только закончится война, мы вернемся в Киев и вернем оружие в их сторону. И мы должны это сделать", - цитирует автор Washington Post одного из членов "Правого сектора".

Отметим, что бойцы "Правого сектора" вместе с бойцами Вооруженных сил Украины на сегодня находятся на позициях под Авдеевкой Донецкой области.

Как говорится в статье корреспондента Guardian Шона Уокера, ВСУ намеренно спровоцировали боевиков "ДНР" на обстрелы Авдеевки, захватив небольшой участок территории.

"Мы прекрасно понимали, что делаем, и это прекрасно сработало. Как бы там ни было, это наша территория", - цитирует журналист украинского бойца.

Напомним, что массивные обстрелы Авдеевки начались 29 января 2017 года. С 29 января по 3 февраля в результате обстрелов погибли 3 мирных жителя и 10 бойцов ВСУ, еще 66 военных и 10 гражданских получили ранения.


Фото: www.segodnya.ua

Теги: Украина, Донбасс, война, выгода, Правый сектор
 
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