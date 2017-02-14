Противостояние "добробатов" и полиции Донетчины - Аброськин делает все правильно

14.02.2017 08:20

Транспортная блокада в Донбассе продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в украинском обществе. Наравне с действиями активистов-блокировщиков под прицелом народного внимания остается и ответная реакция полиции Донецкой области. Работа копов во главе с начальником полиции Вячеславом Аброськиным вызывает разные оценки – от скептического осуждения до восхищенной поддержки. MRPL.CITYразузнал, что думают о противостоянии «добробатов» и Аброськина известные мариупольцы.





Главный редактор-ведущий ТРКК "Сигма" Андрей Василенко убежден: Dura lex, sed lex - закон суров, но это закон.

«Отсутствие уважения к законам, к сожалению, стало одним из принципов нашей реальности. Если каждый из нас будет бороться с несправедливостью, исходя лишь из своего субъективного мнения, толку не будет. Сегодня закон нарушишь ты, завтра другой, третий. В итоге - беспорядок, хаос и разруха не только в головах, но и в стране. Бороться за справедливость нужно цивилизованными методами и средствами. Иначе так и будем жить среди лжи и обмана. Вячеслав Аброськин сделал то, что должен был сделать. Никто не станет отрицать, что закон был нарушен. Он восстановил порядок и действие закона хотя бы на одном отдельно взятом участке дороги. Я буду только рад, если закон в Украине будет действовать для всех и для каждого в отдельности, не только на дороге Бахмут - Константиновка, но во всей стране. Закон суров, но это закон», - считает телевизионщик.



Военный Руслан Пустовойт называет начальника полиции региона настоящим человеком.

«Кто бы что ни говорил, я не занимаюсь популизмом, Вячеслав Аброськин сделал и делает очень много для нашей области, он искренний и сильный человек, настоящий генерал и не потому что так сложилось, что именно Вячеслав Васильевич наградил меня именными часами. Я вижу, что делает этот человек, и я понимаю, что не все зависит от него, но знаю, что ко всему он подходит с пониманием дела, что он придет на помощь любому, кто будет в ней нуждаться. И учитывая ту ситуацию, которая происходит на фронте, я представляю, насколько тяжело ему удерживать здесь порядок и мир, учитывая, что большинство людей в нашей области пророссийски настроены. Это один из немногих людей, которому я бы доверил свою спину», - говорит военный.



Начальник управления криминальной полиции ГУНП в Донецкой области Артем Кисько считает, что закон нужно исполнять, а не использовать на свое усмотрение. Против этого выступают не сами блокировщики, а именно те, кто их организовывает.

«Люди устали от войны и хотят окончания войны, и этим пользуются конкретные лица, которые вводят их в заблуждение и толкают на нарушение закона. Они откровенно используют информационное пространство, искажают факты в своих интересах. Соответственно, их действия никак не связаны с законностью.

Действия полиции на автодороге "Бахмут - Константиновка" законны и адекватны противоправным действиям организаторов и участников акции. Только благодаря четким командам Аброськина полиция разблокировала проезд автомобилей, не дала произойти столкновениям. А мышиная возня вокруг нашей работы - еще раз тому подтверждение, что Аброськин делает все правильно. Если человек неудобен в профессии полицейского, значит, он на верном пути. Хуже, когда человек не интересен, никто не обращает внимания на него и на то, что он делает», - заключил коп.