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С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет
14.02.2017 19:21
Во вторник, 14 февраля, потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Всего с начала суток зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков.
На Донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку, из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.
На Мариупольском направлении террористы из 120-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному также вели огонь БМП противника.
На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.
Фото: www.62.ua
Теги: Донбасс, война, боевики, потери, обстрелы
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