С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет

Во вторник, 14 февраля, потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Всего с начала суток зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку, из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

На Мариупольском направлении террористы из 120-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному также вели огонь БМП противника.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.