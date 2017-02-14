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Архив - Донецкая область

С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет

14.02.2017 19:21
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С начала суток боевики 26 раз открывали огонь в зоне АТО, потерь среди украинских военных нет

Во вторник, 14 февраля, потерь среди украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе нет. Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Всего с начала суток зафиксировано 26 обстрелов со стороны боевиков.

На Донецком направлении российско-оккупационные войска из минометов обстреляли Троицкое, Невельское, Пески и Авдеевку, из стрелкового оружия - Зайцево, Пески и Новгородское.

На Мариупольском направлении террористы из 120-миллиметровых минометов обстреливали Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Павлополь и Широкино. По Широкино и Водяному также вели огонь БМП противника.

На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов обстреливали Новозвановку.


Фото: www.62.ua

Теги: Донбасс, война, боевики, потери, обстрелы
 
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