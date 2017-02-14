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СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)

14.02.2017 12:59
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СБУ задержала боевика "ДНР", приехавшего за украинской пенсией (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания боевика "ДНР", которого подозревают в пытках украинских военнослужащих.

Отмечается, что оперативники задержали злоумышленника, когда тот приехал на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии.

Ранее в ГПУ сообщали, что следствие получило свидетельства от одиннадцати военнослужащих, пострадавших от действий задержанного.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.


Фото: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание, ДНР
 
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