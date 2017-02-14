Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу

14.02.2017 12:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу

Европарламент во вторник проведет дебаты об ухудшении ситуации на востоке Украины, передает «Укринформ».

Соответствующий вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа ЕС, которое проходит на этой неделе в Страсбурге.

В дебатах примет участие высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини.

Вместе с тем, по результатам дебатов Европарламент не будет принимать на этой сессии резолюции относительно Украины.


Фото: realgazeta.com.ua/

Теги: Донбасс, война, обострение, Европарламент, дебаты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх