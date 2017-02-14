Сегодня Европарламент собирается на экстренное заседание по Донбассу

14.02.2017 12:12

Европарламент во вторник проведет дебаты об ухудшении ситуации на востоке Украины, передает «Укринформ».

Соответствующий вопрос был срочно включен в повестку дня заседания законодательного органа ЕС, которое проходит на этой неделе в Страсбурге.



В дебатах примет участие высокий представитель ЕС по внешним делам и политики безопасности Федерика Могерини.



Вместе с тем, по результатам дебатов Европарламент не будет принимать на этой сессии резолюции относительно Украины.