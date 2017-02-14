Штаб блокады Донбасса заявил, что угля на Краматорской и Славянской ТЭЦ хватит до конца марта

14.02.2017 14:32

Участники ж/д блокады на Донбассе провели инвентаризацию запасов угля на Краматорской и Славянской ТЭЦ и выяснили, что топлива хватит до конца марта. Об этом сообщает штаб блокады в Facebook, передает 112.ua.

"Созданные штабом группы общественного контроля провели инвентаризацию запасов топлива на Краматорской и Славянской ТЭЦ. По данным, предоставленным руководством ТЭЦ, запасов угля хватит до конца марта, потом возможен переход на газ. Также, по полученной информации, опровергается неизбежность веерных отключений электроэнергии в результате действий участников блокады", - говорится в сообщении.

Отметим, Владимир Гройсман заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь. На вчерашнем заседании антикризисного энергоштаба Кабмину предложили ввести ЧП на энергорынке, связанное с дефицитом антрацитового угля, который поставлялся с оккупированного Донбасса.