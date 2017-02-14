Главная / Новости / Донецкая область / "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением
Последние новости раздела
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением17:05
- "Правый сектор" в зоне АТО на Донбассе выгоден украинской власти - иноСМИ16:50
- Очередные байки от Басурина: ВСУ воюют под действием "живой воды"16:35
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление16:28
- Как относятся к переселенцам в разных регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)16:20
- Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий: "власти ДНР" поспешили успокоить дончан16:04
- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман15:24
- ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков15:13
"Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением
14.02.2017 17:05
В "ДНР" заявляют о появлении неких "наемников из мусульманских стран" в составе подразделений сил АТО. С подобными заявлениями выступил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает один из сепаратистских сайтов.
"По данным нашей разведки… наемники из исламских стран появились в составе 14 механизированной бригады ВСУ ", - говорится в сообщении.
Отметим, Эдуард Басурин известен многочисленными пропагандистскими заявлениями и откровенно лживой информацией о действиях ВСУ на Донбассе.
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, наемники, Басурин
Читайте также:
- Парад лжецов: ОБСЕ опровергает вранье ДНРовцев
- Новые данные об эксгумации в районе Дебальцево
- Из-за захвата в плен боевиков командиров ДНР заменят на кадровых офицеров РФ
- Боевики хитрят с отводом и избавляются от оружия
- В зоне АТО поймали предателя (ВИДЕО)
- Очередные байки от Басурина: ВСУ воюют под действием "живой воды"
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением17:05
- "Правый сектор" в зоне АТО на Донбассе выгоден украинской власти - иноСМИ16:50
- Очередные байки от Басурина: ВСУ воюют под действием "живой воды"16:35
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление16:28
- Как относятся к переселенцам в разных регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)16:20
- Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий: "власти ДНР" поспешили успокоить дончан16:04
- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Блокада Донбасса угрожает безопасности Украины - Гройсман15:24
- ОБСЕ увидела в оккупированном Донецке тяжелую технику боевиков15:13
- В Донецке снова взрыв - соцсети17:24
- В центре Киева прогремел взрыв, есть пострадавшие17:14
- "Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением17:05
- "Правый сектор" в зоне АТО на Донбассе выгоден украинской власти - иноСМИ16:50
- Очередные байки от Басурина: ВСУ воюют под действием "живой воды"16:35
- Блокада Донбасса: нардеп Парасюк сделал шокирующее заявление16:28
- Как относятся к переселенцам в разных регионах Украины (ИНФОГРАФИКА)16:20
- Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий: "власти ДНР" поспешили успокоить дончан16:04
- Королева Великобритании открыла в Лондоне Центр защиты от хакеров15:55
- Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)15:43
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса