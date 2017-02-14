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"Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением

14.02.2017 17:05
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"Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением

В "ДНР" заявляют о появлении неких "наемников из мусульманских стран" в составе подразделений сил АТО. С подобными заявлениями выступил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает один из сепаратистских сайтов.

"По данным нашей разведки… наемники из исламских стран появились в составе 14 механизированной бригады ВСУ ", - говорится в сообщении.

Отметим, Эдуард Басурин известен многочисленными пропагандистскими заявлениями и откровенно лживой информацией о действиях ВСУ на Донбассе. 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, ДНР, ВСУ, наемники, Басурин
 
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