"Сказочник" Басурин в очередной раз огорошил сенсационным заявлением

14.02.2017 17:05

В "ДНР" заявляют о появлении неких "наемников из мусульманских стран" в составе подразделений сил АТО. С подобными заявлениями выступил так называемый "заместитель командующего оперативным командованием ДНР" Эдуард Басурин, сообщает один из сепаратистских сайтов.



"По данным нашей разведки… наемники из исламских стран появились в составе 14 механизированной бригады ВСУ ", - говорится в сообщении.



Отметим, Эдуард Басурин известен многочисленными пропагандистскими заявлениями и откровенно лживой информацией о действиях ВСУ на Донбассе.