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Сторонница "русского мира" Чичерина представила новый клип об оккупантах Донбасса (ВИДЕО)
14.02.2017 15:43
Российская исполнительница Юлия Чичерина обнародовала клип на композицию "Рвать", в которой показала погибших командиров ополченцев Донбасса Гиви и Моторолу. Видеоролик был опубликован на YouTube-странице артистки.
В клипе показаны кадры с похорон Гиви, бывшего командира батальона "Сомали" и Моторолы, экс-командира противотанкового специального подразделения "Спарта".
Известно, что Моторола погиб в лифте дома в Донецке в результате взрыва самодельного устройства, закрепленного на тросе лифта.
Что касается Гиви, то он умер в ходе обстрела из реактивного огнемета "Шмель" кабинета, в котором он находился.
Фото: nv.ua
Теги: Донбасс, война, клип, Чи-Ли, мотороллер, Гиви
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