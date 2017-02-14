Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні

14.02.2017 21:25

Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне анексований Крим Україні і посприяє ‎врегулюванню конфлікту в Україні, заявив його речник Шон Спайсер журналістам, пише bbc.com.

‎"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації насильства в ‎Україні і повернення Криму, - заявив Спайсер. - У той же час він цілковито очікує і хоче гарних ‎стосунків із Росією".

Пан Спайсер нагадав, що на засіданні Радбезу ООН на початку лютого нова представниця США в ‎ООН Ніккі Гейлі засудила анексію Криму. ‎

‎"Складна ситуація на сході України вимагає чіткого й рішучого засудження дій Росії", - процитував ‎речник Дональда Трампа заяву Ніккі Гейлі на засіданні Радбезу.‎

Раніше у вівторок радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа ‎Майкл Флінн подав у відставку на тлі критики за обговорення проблеми санкцій з ‎послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком ще до інавгурації у грудні.‎

Акт Логана забороняє громадянам США, які офіційно не наділені повноваженнями, ‎проводити перемовини з офіційними представниками іноземних держав, які мають ‎суперечки зі США.‎

Незадовго до інавгурації президент США Дональд Трамп заявляв, що збереже санкції ‎проти Росії, запроваджені через анексію Криму і конфлікт на Донбасі, "принаймні на ‎якийсь час".‎‎