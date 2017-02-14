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Трамп очікує від Кремля повернення Криму Україні
Президент США Дональд Трамп очікує, що Росія поверне анексований Крим Україні і посприяє врегулюванню конфлікту в Україні, заявив його речник Шон Спайсер журналістам, пише bbc.com.
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що очікує від російського уряду деескалації насильства в Україні і повернення Криму, - заявив Спайсер. - У той же час він цілковито очікує і хоче гарних стосунків із Росією".
Пан Спайсер нагадав, що на засіданні Радбезу ООН на початку лютого нова представниця США в ООН Ніккі Гейлі засудила анексію Криму.
"Складна ситуація на сході України вимагає чіткого й рішучого засудження дій Росії", - процитував речник Дональда Трампа заяву Ніккі Гейлі на засіданні Радбезу.
Раніше у вівторок радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа Майкл Флінн подав у відставку на тлі критики за обговорення проблеми санкцій з послом РФ у Вашингтоні Сергієм Кисляком ще до інавгурації у грудні.
Акт Логана забороняє громадянам США, які офіційно не наділені повноваженнями, проводити перемовини з офіційними представниками іноземних держав, які мають суперечки зі США.
Незадовго до інавгурації президент США Дональд Трамп заявляв, що збереже санкції проти Росії, запроваджені через анексію Криму і конфлікт на Донбасі, "принаймні на якийсь час".
Фото: expres.ua/
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, возврат, трамплин
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