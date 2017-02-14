Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)

14.02.2017 09:10

Координатор группы информационное сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в facebook сообщил об общей численности оккупационных войск на территории Донбасса.

В частности, тымчук пишет, что на оккупированном Донбассе находится на данный момент 380 танков боевиков, более 900 ББМ, 350 единиц ПВО, около 36 тысяч личного состава, з них кадровых российских военных около 3 тысяч человек.

Общая численность и состав «1-го АК ДНР» и «2-го АК ЛНР» на Донбассе на 14.02.2017 по данным группы "Информационное сопротивление".



