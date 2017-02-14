У людей на оккупированном Донбассе жизнь может усложниться в разы - в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект

14.02.2017 21:14

Депутаты задумались над тем, чтобы наконец урегулировать проблему оккупированных территорий в украинском законодательстве. Однако радоваться жителям, которые оказались под оккупацией, похоже, рано. Если закон будет принят, жизнь на этих территориях станет еще более сложной, пишет 112.ua.

На оккупированные территории могуть прекратить поставку воды и отменить соцвыплаты жителям ОРДЛО. Ответственной за соблюдение прав человека на Донбассе может стать Россия, а гарантом этого - еще одна страна-покровитель. Такие изменения предполагает законопроект №3593-д об оккупированных территориях. Документ сейчас рассматривает профильный комитет, в то время как некоторые политсилы настаивают на его принятии, чтобы законодательно урегулировать как вопрос территорий под оккупацией, так и торговли с ними.

Документ подали 28 народных депутатов, главный инициатор - вице-спикер ВР Оксана Сыроид. "За" выступает "Самопомич", поддерживают инициативу принять подобный законопроект - "Батькивщина", но они могут встретить сопротивление партий власти.

Сейчас закон никак не определяет правовой статус временно оккупированной территории, нет юридического определения линии разграничения и порядка ее пересечения.

“Все это вызвало волну недовольства в обществе, а отсутствие достойной реакции парламента привело к тому, что народ начал общественную блокаду...” - говорится в пояснительной записке.

Речь идет о блокаде линии админграницы с оккупированным Крымом. А вы о чем подумали? Напомним, законопроект был подан на рассмотрение Верховной Рады летом 2016 года.

Документ состоит из четырех частей: временная оккупация; освобождение территории и введение режима военного положения; правовой режим после отмены военного положения; понимание.

Оккупированная территория признается неотъемлемой частью Украины, однако последняя не несет никакой ответственности за жизнь, здоровье или имущество жителей ОРДЛО и Крыма, а пенсии и другие соцвыплаты должна платить Россия.

Вообще, у Российской Федерации, как оккупанта, много обязанностей:

отвечать за нарушение прав и свобод жителей оккупированной территории,

не лишать местных украинского гражданства,

возместить материальный и моральный ущерб юр- и физлицам, которые пострадали вследствие оккупации,

заботиться о культурном наследии на оккупированных территориях.

Что касается Украины, Кабмин, насколько может, контролирует соблюдение прав человека на оккупированных территориях. К этому также привлекают “третью” страну, которая названа в законопроекте государством-покровителем.

Кабмин по представлению СБУ создает перечень оккупированных территорий и населенных пунктов с датами начала и прекращения оккупации. Генштаб ВСУ сообщает Кабмину об освобождении временно оккупированных территорий, а тот изымает соответствующие записи из перечня.

В законопроекте прописано, что после оккупации Крыма местная власть нивелируется. В случае оккупации областного или районного центра - власть переносят или эвакуируют. Но если оккупировали район или область полностью - эвакуация уже невозможна. Если большая часть области или района под оккупацией, правительство может предложить парламенту присоединить подконтрольную Украине часть к другому району или области.

Проводить выборы или референдумы на оккупированных территориях запрещается.

Все, кто провозгласил себя представителями так называемой “власти” на оккупированных территориях или назначен Россией, Украиной не признаются, их решения “являются ничтожными и не создают юридических последствий”.

Минобразования определяет, каким образом школьники аттестуются и получают соответствующий документ на оккупированных территориях. Учредители могут переместить высшие учебные заведения и научные учреждения на подконтрольные Украине территории, - при этом заведения теряют все лицензии, аккредитационные сертификаты и статус национальных. К тому же, Минобразования может объединять вузы или научные учреждения, перемещенные с оккупированных территорий.

Жилье и земли на оккупированных территориях принадлежат Украине, органам госвласти или частникам, даже если последние переехали на подконтрольные территории. Жилье или земли в течение оккупации можно получить только в наследство по завещанию, удостоверенному до оккупации или на подконтрольных Украине территориях. Все сделки купли-продажи “считаются ничтожными и не создают юридических последствий”.

Кредиты - не проблема для выходцев из оккупированных территорий. Такое правило вводит этот документ: с момента оккупации местным нельзя начислять пеню и штрафы к основной сумме задолженности. А чтобы никто таким “повезло” не воспользовался, норма не действует в случае оформления кредита после вступления в силу данного закона.

Граница временно оккупированной территории приравнивается этим законом к государственной и таможенной границе Украины с такими особенностями:

пересекать границу можно исключительно в контрольных пунктах въезда-выезда - по внутренним или заграничным паспортам, как и где-либо на границе;

иностранцам и лицам без гражданства запрещено въезжать на оккупированные территории без разрешения СБУ;

гражданам России запрещено въезжать на оккупированные территории;

на оккупированные территории нельзя въезжать судьям, прокурорам и госслужащим категории “А” и “Б”, должностным лицам местного самоуправления, кроме как с целью освобождения пленных и восстановления конституционного строя.

Запрещается пересекать линию разграничения гражданским самолетам, любым поездам, гражданским и торговым судам - кроме транзита без заходов в оккупированные порты для судов; российским речным судам и других стран, которых выберет Кабмин; а также грузовикам. Запрещается услуга по перевозке людей через линию разграничения.

Запрещается поставлять воду на оккупированные территории. Также туда нельзя ввозить алкоголь, сигареты, топливно-энергетические ресурсы и товары военного назначения. При этом туда можно ввозить посылки гражданам и гумпомощь; еду и товары для групп лиц, утвержденных Кабмином. Транзит через оккупированные территории запрещен.

Из оккупированной территории нельзя завозить товары. Разрешается только вывезти личные вещи внутренним беженцам.

После освобождения от оккупантов района или города областного значения, или населенного пункта, где до оккупации жили более 50 тыс. лиц, президент Украины вводит там минимум на год правовой режим военного положения, ВР должна утвердить. После этого в течение трех дней президент создает военные администрации.

Вот что особенного в режиме военного положения:

местные жители не могут выезжать без разрешения военной администрации,

в населенный пункт нельзя въезжать никому, кроме бывших местных жителей, без разрешения той же военной администрации,

военная администрация сама выдворит из Украины тех, кто содействовал оккупантам,

проходит регистрация местных, им выдают удостоверение и забирают документы самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР”,

военная администрация проводит разминирование,

население призывают сдавать оружие, взрывчатку и боеприпасы,

на территорию поставляют гумпомощь, продукты и непродовольственные товары, утвержденные Кабмином,

восстанавливают работу больниц, школ и детсадов,

восстанавливают инфраструктуру,

оценивают размер нанесенного оккупантами вреда,

изымают символику оккупантов и самопровозглашенных “ЛНР” и “ДНР” и все, что с этим связано,

работают исключительно государственные СМИ.

Местные органы исполнительной власти в этот период формируются из военнослужащих.

Военное положение длится от года до... верхняя граница не прописана. После его снятия восстанавливается возможность свободно выезжать и заезжать в освобожденный город. Следующий период в основном посвящен реорганизации власти - военные администрации сменяют местные государственные администрации. Они получат полномочия местных советов. Только в Крыму роль Верховной Рады АРК должно выполнять представительство президента Украины.

После снятия военного положения госадминистрации создают комиссии для оценки ущерба, который нанесла оккупация всей государственной и частной собственности. Порядок создания и работы комиссии определяет Кабмин. По результатам Министерство юстиции обращается в Европейский суд по правам человека по искам к РФ о возмещении убытков.

Отдельная статья законопроекта посвящена тому, когда можно проводить выборы и референдумы на освобожденных территориях:

минимум через 2 года после реорганизации военных администраций в государственные - выборы сельских и поселковых рад и глав,

минимум через 4 года - выборы депутатов городских рад и глав,

все остальные выборы возможны через 6 лет.

Это еще не все ограничения. Надо провести перепись населения и возобновить действие Государственного реестра избирателей для проведения на освобожденных территориях выборов президента, депутатов ВРУ или ВР АРК, местного или всеукраинского референдума и тому подобное.

Госслужащими категории “А” и “Б” нельзя назначать местных, которые остались жить на оккупированных территориях.

Законопроект предполагает создание Национальной комиссии по взаимопониманию, которая будет работать при Минюсте. Состав комиссии формирует ВРУ, Кабмин и президент - каждый назначает по 2 человека - один всегда жил на подконтрольных Украине территориях, другой - из числа внутренних переселенцев. Есть ряд ограничений: возраст члена комиссии от 30 лет, владение украинским языком; политики-судьи-прокуроры-чиновники-правоохранители под запретом.

Представители комиссии избираются на 5 лет и могут быть избраны во второй раз, но третий раз - уже нет. Платить им планируют как заместителям министров. Главу выбирают между собой тайным голосованием на 1 год без права быть избранным еще раз.

Все эти хлопоты для того, чтобы комиссия могла проводить так называемые "меры взаимопонимания" - искать причастных к агрессии РФ против Украины и ограничивать их деятельность, если нужно.

Меры взаимопонимания могут затронуть приспешников оккупантов, которые присоединялись к военным действиям; должностных лиц незаконных органов власти, авторов публичных призывов к созданию “ДНР” или “ЛНР”, руководство организаций, которые работали в условиях оккупации, учителей и преподавателей школ и вузов.

Всем этим людям многое запрещено - идти на военную службу, быть правоохранителями, судьями, дипломатами, госслужащими категории “А”, работать в прокуратуре, владеть оружием. А тем, кто был привлечен к агрессии, пожизненно нельзя быть журналистом, владеть СМИ, управлять государственным или коммунальным предприятием. Такие же запреты касаются и других указанных граждан, однако сроком на 7-10 лет.

Специально созданная Нацкомиссия по взаимопониманию должна собирать информацию о “подозрительных” лицах и может запретить занимать определенную должность. Если человек расскажет какие-то подробности об агрессии РФ, которые не знали украинские правоохранители, комиссия может уменьшить срок ограничений вдвое, однако только один раз.

Создается специальный реестр “подозрительных”, при чем некоторые данные открыты для широкой публики (прописано, что они не относятся к конфиденциальным):

ФИО,

основание применения мер понимания,

перечень запретов со сроками.

На данный момент законопроект находится на рассмотрении комитета и еще не получил заключение. Об этом сказал спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время визита в Львовской области 13 февраля. Поэтому будем ждать включения документа в повестку дня парламента и дальнейшего развития событий.