Украине нужно около 3-х лет, чтобы избавиться от зависимости от антрацитового угля, добываемого в "ЛДНР"

"Мы можем зависимость от антрацитового угля (ликвидировать) за 2-2,5 года", - сказал он.

В то же время, по словам министра, базовая генерация - атомная - уже сейчас независима от России.

"Мы диверсифицировали на сегодняшний день 40% топлива, которое поставляется с другой фирмы, а не из Российской Федерации", - сообщил он.

При этом, по его словам, возможность импорта электроэнергии из Российской Федерации, даже в случае возникновения такой необходимости, не будет рассматриваться.

Ранее Насалик заявил, что блокирование железной дороги вызовет веерные отключения и повысит цену на уголь. О вероятности отключений тепло- и энергоснабжения также говорил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В то же время, в НЭК "Укрэнерго" заявили, что если в ближайшие дни не будет возобновлены поставки антрацитового топлива, то необходимо будет ввести чрезвычайное положение в электроэнергетике. При этом, в условиях чрезвычайного положения, общих запасов угля антрацитовой группы на всех ТЭС хватит на 40 суток.

Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО. По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.