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В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию

14.02.2017 08:55
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В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию

В некоторых оккупированных населенных пунктах боевики «ДНР» специально смещают комендантский час, начиная облавы на местных жителей задолго до 23:00. Об этом пишут сами горожане в социальных сетях, передает "ДонПресс".

В частности, по их словам, такое положение дел сложилось в населенном пункте Кальмиусское (Комсомольское). Также от смещения комендантского часа страдают и другие населенные пункты Старобешевского района.

«Смещен „комендантский час“, который теперь начинается уже с 21:30», — жалуются местные жители.

После 21:30 боевики могут устраивать на них облавы, беспричинно задерживая «нарушителей».


Фото: life.lg.ua/

Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, боевики
 
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