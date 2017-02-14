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В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию
14.02.2017 08:55
В некоторых оккупированных населенных пунктах боевики «ДНР» специально смещают комендантский час, начиная облавы на местных жителей задолго до 23:00. Об этом пишут сами горожане в социальных сетях, передает "ДонПресс".
В частности, по их словам, такое положение дел сложилось в населенном пункте Кальмиусское (Комсомольское). Также от смещения комендантского часа страдают и другие населенные пункты Старобешевского района.
«Смещен „комендантский час“, который теперь начинается уже с 21:30», — жалуются местные жители.
После 21:30 боевики могут устраивать на них облавы, беспричинно задерживая «нарушителей».
Фото: life.lg.ua/
Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, боевики
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