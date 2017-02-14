Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"

14.02.2017 08:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"

Российский писатель Захар Прилепин ушел на войну, и, по сообщению сайта ДНР, глава республики Александр Захарченко присвоил Прилепину внеочередное воинское звание «майор». В интервью «Комсомольской правде» писатель и майор Прилепин рассказал, что возглавил донецкий батальон и становится участником войны на востоке Украины.

На эту новость так отреагировал другой российский писатель Виктор Шендерович:

"Захар Прилепин — это который сочинял романы, писал уклончивые мерзости про либеральное семя, звездил в телевизоре и концертировал помаленьку.

А в наемники по тяжелой статье УК РФ — я хочу помочь следственным органам — пошел некто Евгений Лавлинский, 1975 г.р. У наемников нет псевдонимов, у них кликухи и позывные, в лучшем случае. Моторола, Гиви, Политрук…

Важная разница между Политруком и Варварой Карауловой, сидящей в настоящее время в тюрьме, заключается в том, что Караулова — честная романтическая девушка, а в случае с Политруком мы имеем дело с расчетливым, хотя и обоюдоострым пиаром.

Абсолютно рыночная и очень успешная история, уверяю вас. Что не отменяет ее тяжелых реальных последствий.

Тут я хочу напомнить один старый сюжет.

Помните «распятого мальчика»? Его-то не было, а вот восемнадцатилетний Евгений Пушкарев из Кронштадта — был. Он насмотрелся останкинского вранья и отправился воевать с «укрофашистами» — и погиб на самом деле. И я очень надеюсь, кстати, что он является иногда к Константину Львовичу Эрнсту, чтобы освежить его высокоинтеллектуальные сны.

Сегодня Останкино, обрадованное новой фенечкой отвязавшегося Политрука, снова собирает по стране батальоны добровольцев. Батальоны не батальоны, но кто-то, впечатленный новой волной военно-патриотического угара, непременно рванет на Донбасс…

Его кровь, как и кровь украинцев, которых он убьет, будет на руках этого уцененного байрона, вне зависимости от того, до какой степени он сам отдает себе отчет в собственной пошлости, а до какой сошел с ума на самом деле".

 


Фото: donbass.ua

Теги: Донбасс, Майорка, ДНР, батальон, Захарченко, Захар Прилепин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх