- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)09:10
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)09:07
- В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию08:55
- Еще один "защитник русского мира" российский писатель Захар Прилепин приехал на Донбасс уничтожать украинцев, а особенно их детей08:41
- В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"08:36
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами - судьба региона будет зависеть от Киева08:32
- Противостояние "добробатов" и полиции Донетчины - Аброськин делает все правильно08:20
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой07:43
В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"
Российский писатель Захар Прилепин ушел на войну, и, по сообщению сайта ДНР, глава республики Александр Захарченко присвоил Прилепину внеочередное воинское звание «майор». В интервью «Комсомольской правде» писатель и майор Прилепин рассказал, что возглавил донецкий батальон и становится участником войны на востоке Украины.
На эту новость так отреагировал другой российский писатель Виктор Шендерович:
"Захар Прилепин — это который сочинял романы, писал уклончивые мерзости про либеральное семя, звездил в телевизоре и концертировал помаленьку.
А в наемники по тяжелой статье УК РФ — я хочу помочь следственным органам — пошел некто Евгений Лавлинский, 1975 г.р. У наемников нет псевдонимов, у них кликухи и позывные, в лучшем случае. Моторола, Гиви, Политрук…
Важная разница между Политруком и Варварой Карауловой, сидящей в настоящее время в тюрьме, заключается в том, что Караулова — честная романтическая девушка, а в случае с Политруком мы имеем дело с расчетливым, хотя и обоюдоострым пиаром.
Абсолютно рыночная и очень успешная история, уверяю вас. Что не отменяет ее тяжелых реальных последствий.
Тут я хочу напомнить один старый сюжет.
Помните «распятого мальчика»? Его-то не было, а вот восемнадцатилетний Евгений Пушкарев из Кронштадта — был. Он насмотрелся останкинского вранья и отправился воевать с «укрофашистами» — и погиб на самом деле. И я очень надеюсь, кстати, что он является иногда к Константину Львовичу Эрнсту, чтобы освежить его высокоинтеллектуальные сны.
Сегодня Останкино, обрадованное новой фенечкой отвязавшегося Политрука, снова собирает по стране батальоны добровольцев. Батальоны не батальоны, но кто-то, впечатленный новой волной военно-патриотического угара, непременно рванет на Донбасс…
Его кровь, как и кровь украинцев, которых он убьет, будет на руках этого уцененного байрона, вне зависимости от того, до какой степени он сам отдает себе отчет в собственной пошлости, а до какой сошел с ума на самом деле".
Фото: donbass.ua
Теги: Донбасс, Майорка, ДНР, батальон, Захарченко, Захар Прилепин
- Главарь "ДНР" Захарченко сравнил финансистов с шахтерами и пожаловал им грамоты
- Захарченко похвастал, что с женщин спрашивает больше, чем с мужчин
- Боевик Захарченко намерен рассмотреть возможность амнистии "некоторых представителей Украины"
- Сегодня главарь "ДНР" Захакрченко раздавал в Донецке "царские" подарки
- Сделки с недвижимостью, находящейся на территории "ДНР", пока еще можно оформить, но платить придется дважды
- Захарченко планирует "освобождать русский город Киев"
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)09:10
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)09:07
- В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию08:55
- Еще один "защитник русского мира" российский писатель Захар Прилепин приехал на Донбасс уничтожать украинцев, а особенно их детей08:41
- В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"08:36
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами - судьба региона будет зависеть от Киева08:32
- Противостояние "добробатов" и полиции Донетчины - Аброськин делает все правильно08:20
- Ходаковский поблагодарил украинскую сторону за эвакуацию трупов боевиков под Авдеевкой07:43
- Организаторы блокады Донбасса угрожают "национализацией" предприятий, в случае веерных отключений электричества09:41
- На блокпостах Донбасса снова огромные автомобильные очереди: к "Майорску" и "Марьинке" добавилось "Гнутово"09:38
- Курс НБУ на 14 февраля: доллар и евро стали дешевле09:26
- Тымчук рассказал о силах боевиков на Донбассе (ИНФОГРАФИКА)09:10
- Донецк потряс сильнейший взрыв - соцсети (ФОТО)09:07
- Шведские ученые определили оптимальную продолжительность рабочего дня09:00
- В "ДНР" боевики устанавливают комендантский час по своему желанию08:55
- Еще один "защитник русского мира" российский писатель Захар Прилепин приехал на Донбасс уничтожать украинцев, а особенно их детей08:41
- В "ДНР" появился новый "защитник" "майор" Захар Прилепин - "Политрук"08:36
- Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами - судьба региона будет зависеть от Киева08:32
- Как избавиться от неприятного запаха подмышек: научный метод16:37
- Как правильно считать калории: 5 распространенных ошибок09:15
- 7 секретов быстрого решения проблем07:48
- Фініки для мозкової активності07:03
- Какие подарки на День влюбленных не обрадуют21:38
- Врачи бьют тревогу: Это геноцид украинцев. Лечить людей дальше становится невозможным21:14
- В США плата за отопление ниже, чем в Украине13:46
- Продукты из Китая, которые могут убить13:07
- Ученые выяснили, почему раньше помидоры были вкуснее22:15
- Ученые выяснили, когда снятся вещие сны21:53
- Украина получила страшное предупреждение из России
- Названа причина, по которой мать выкинула 3-летнего сына с окна 7-го этажа в Киеве
- Ходаковский своим фото подтвердил, что силы АТО закрепились на новых позициях под Донецком
- Кто может пересекать блокпосты Донбасса вне очереди
- Несчастные они по своей сути, хотя многие и ватные - Роман Бочкала
- Комбат "Грузинского легиона" ответил на угрозу Захарченко отомстить за Гиви
- В России призвали немедленно начать отстреливать вернувшихся "отпускников" с Донбасса
- «Не только Путин»: Саакашвили назвал человека, виновного в войне в Украине
- Бунт в центре Киева: к чему готовиться киевлянам
- Продукты из Китая, которые могут убить