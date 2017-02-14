В Донецке бурно обсуждают мощный взрыв на ДКЗХИ и якобы обстрелы ВСУ

14.02.2017 11:44

Сегодня прямо с утра в Донецке опять произошел сильный взрыв. В соцсетях народ пишет, что звук взрыва слышали практически во всем городе и окрестностях. У некоторых даже вылетели стекла.

Согласно распространяемым оккупантами сообщениям, «точка У» якобы летала над городом, но боевики ее заметили и сбили.

«#Донецк На рынке сейчас рассказали: над городом кружила „Точка-У“ — ее заметили и сбили ПВО, а она упала на ДЗРХИ и там взорвалась», — рассказывают пользователи.

«Истинно вам говорю кружила — искала захерченко», — написал один из авторов.

«Плакала, истерила и кружилась, искала, куда бы ей упасть», — иронизируют дончане.

«Точки желтые над городом кружааатся, тихим шорохом нам под ноги ложаааатся)))», — написал еще один пользователь.





Как сообщил оккупационный "мэр" Донецка Алексей Кулемзин, взрыв произошел в районе ремонтного цеха Донецкого казенного завода химических изделий (ДКЗХИ). Говорит, что данных о пострадавших и разрушениях нет.

А Александр Коц пишет, что один мирный житель погиб. Про «Точку-У» пока тоже не вещали. Но уже утверждают, что ВСУ обстреляли завод из артиллерии калибром 152-мм со стороны Невельского.