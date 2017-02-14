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В Донецке снова взрыв - соцсети
В социальных сетях жители оккупированных Донецка, Макеевки и Ясиноватой около 16:20 ощутили мощную взрывную волну. Местные жители отмечают, что в некоторых домах зазвенели стекла, ощущалась вибрация. В припаркованных на улице автомобилях сработала сигнализация.
В комментариях люди пишут:
- «На Гладковке очень сильно слышно было».
- «На Топазе тоже слышно было».
- «Калининский — сигнализация в машине сработала».
- «Крытый — громко».
- «На Восточном дом шатнуло».
- «Ого, Осипенко содрогнулось».
— «Капитальная — услышала с закрытыми окнами».
- «Взрыв какой-то длинный. На Западной слышно».
- «На Гвардейке громко только что было что-то».
- «Комсомольский — что-то громко бахнуло!»
— «55-й, дверь на балкон пластиковая даже захрустела. Похоже на взрывную волну».
- «Свобода, закачалось все в доме».
- «Очень громко — школа № 1. Это что было?!»
- «103 — открылась дверь на балконе».
(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).
Источник: "ДонПресс".
Фото: www.segodnya.ua/
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, Ясиноватая
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