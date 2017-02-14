В Донецке снова взрыв - соцсети

14.02.2017 17:24

В социальных сетях жители оккупированных Донецка, Макеевки и Ясиноватой около 16:20 ощутили мощную взрывную волну. Местные жители отмечают, что в некоторых домах зазвенели стекла, ощущалась вибрация. В припаркованных на улице автомобилях сработала сигнализация.

В комментариях люди пишут:

- «На Гладковке очень сильно слышно было».

- «На Топазе тоже слышно было».

- «Калининский — сигнализация в машине сработала».

- «Крытый — громко».

- «На Восточном дом шатнуло».

- «Ого, Осипенко содрогнулось».

— «Капитальная — услышала с закрытыми окнами».

- «Взрыв какой-то длинный. На Западной слышно».

- «На Гвардейке громко только что было что-то».

- «Комсомольский — что-то громко бахнуло!»

— «55-й, дверь на балкон пластиковая даже захрустела. Похоже на взрывную волну».

- «Свобода, закачалось все в доме».

- «Очень громко — школа № 1. Это что было?!»

- «103 — открылась дверь на балконе».

(Орфография и стилистика авторов сообщений сохранены).

Источник: "ДонПресс".