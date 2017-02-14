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В Донецкой области повторно задержали информатора боевиков, которого оправдал суд
14.02.2017 18:41
В Донецкой области поймали информатора боевиков, которого ранее уже задерживали, но суд вынес оправдательный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе), он находится под стражей.
«Арестованный подозревается в сборе и передаче членам «ДНР» информации о перемещении, дислокации военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в АТО на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.
Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, однако в марте 2016 года Селидовский суд Донецкой области его оправдал. В дальнейшем, скрываясь от апелляционного суда, информатор боевиков вернулся к прежнему занятию.
Фото: vlada.io/
Теги: Донбасс, Донецкая область, прокуратура, ДНР, боевики, информатор
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