В Донецкой области повторно задержали информатора боевиков, которого оправдал суд

14.02.2017 18:41

В Донецкой области поймали информатора боевиков, которого ранее уже задерживали, но суд вынес оправдательный приговор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе), он находится под стражей.

«Арестованный подозревается в сборе и передаче членам «ДНР» информации о перемещении, дислокации военнослужащих ВСУ и других формирований, задействованных в АТО на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, однако в марте 2016 года Селидовский суд Донецкой области его оправдал. В дальнейшем, скрываясь от апелляционного суда, информатор боевиков вернулся к прежнему занятию.