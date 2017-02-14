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В Мариуполе служащий исправительного учреждения похитил оборудование колонии и организовал нелегальное швейное производство

14.02.2017 18:57
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В Мариуполе служащий исправительного учреждения похитил оборудование колонии и организовал нелегальное швейное производство

В Мариуполе правоохранитель похитил из исправительной колонии швейное оборудование и наладил в своем гараже подпольное производство рабочих рукавиц. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновника Мариупольского исправительного центра, который для собственного обогащения, самовольно вывез с места работы швейное оборудование, разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Заместитель дежурного исправительного учреждения использовал оборудование на протяжении четырех месяцев. Во время обыска в гараже злоумышленника правоохранители обнаружили похищенное швейное оборудование, ткань и заготовки для изготовления рабочих рукавиц, а также большое количество уже готовой продукции", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что во время обыска гаража правоохранители обнаружили у злоумышленника реактивную противотанковую гранату РПГ-26, три гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны различного калибра и несколько свертков с каннабисом.

 Сейчас решается вопрос относительно сообщения работнику пенитенциарной службы о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества), 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение, перевозка или пересылка наркотических сред


Фото: dnepr.info

Теги: Донбасс, Мариуполь, колония, хищение средств
 
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