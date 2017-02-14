В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе

14.02.2017 17:45

На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находятся 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненых в ходе антитеррористической операции на востоке страны, пишет "Интерфакс".

Как рассказал на брифинге во вторник в Киеве представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сейчас на лечении за границей находятся 13 военнослужащих. В частности, по 4 – в Германии и Венгрии, по 2 - в США и Италии, один - в Латвии.

"62 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ", - добавил он.

Всего за 2016 год реабилитацию в военно-медицинских учреждениях прошли около 1,2 тыс. военнослужащих, в текущем году – 19.