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Архив - Донецкая область

В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе

14.02.2017 17:45
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В Минобороны рассказали о лечении украинских военных, получивших ранения на Донбассе

На лечении в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины находятся 133 военнослужащих Вооруженных сил Украины, раненых в ходе антитеррористической операции на востоке страны, пишет "Интерфакс".

Как рассказал на брифинге во вторник в Киеве представитель пресс-службы Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сейчас на лечении за границей находятся 13 военнослужащих. В частности, по 4 – в Германии и Венгрии, по 2 - в США и Италии, один - в Латвии.

"62 участника АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ", - добавил он.

Всего за 2016 год реабилитацию в военно-медицинских учреждениях прошли около 1,2 тыс. военнослужащих, в текущем году – 19.


Фото: dnpr.com.ua/

Теги: Донбасс, война, госпиталь, ранение, бойцы
 
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