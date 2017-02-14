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Архив - Донецкая область

В одной из квартир Мариуполя работала лаборатория по производству наркотиков

14.02.2017 19:57
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В одной из квартир Мариуполя работала лаборатория по производству наркотиков

Нарколаборатория по производству амфетамина, замаскированная среди жилых квартир, в течение года действовала в Мариуполе,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"Перед тем, как начать собственный бизнес, 22-летний житель прифронтового города с помощью Интернета досконально изучил принцип создания опасного наркотика и заказал необходимые приспособления. Сначала он самостоятельно попытался изготовить амфетамин и попрактиковался по экономии сырья для большего «выхода» готового вещества, а затем привлек к «делу» товарища. Вместе они изготавливали почти ежедневно в среднем 10 граммов так называемого «фена», который затем сбывали по 500 гривен за 1 грамм", - говорится в сообщении. 

Производство "фена" двое молодых мужчин наладили в обычной высотке. Год фигуранты подвергали опасности жителей соседних квартир, так как пары, которые создавались при изготовлении наркотика, содержали ртуть. Для защиты собственного здоровья злоумышленники пользовались перчатками и респираторами. 

"Химики" тщательно конспирировали свою деятельность: у каждого из участников было по несколько мобильных телефонов и более десятка сим-карт различных операторов, а сам процесс изготовления проходил с плотно закрытыми окнами и при выключенном свете. 

Около полугода понадобилось сотрудникам управления противодействия наркопреступности полиции Донецкой области, чтобы задокументировать преступную деятельность и привлечь виновных к ответственности. Уголовное производство было открыто по факту сбыта опасного наркотического вещества (ст.307 Уголовного кодекса Украины). Во время обысковых мероприятий изъято 2 свертка по 5 граммов каждый амфетамина, реактивы, приборы, лабораторную посуду, весы со следами вывешивания и фасовки, а также черновые записи с алгоритмом и рецептом изготовления наркотика. 

После получения результатов экспертиз будет решен вопрос об открытии еще одного уголовного производства по ст.313 «Содержание нарколаборатории» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. 


Фото: www.mvs.gov.ua/

Теги: Донбасс, Мариуполь, наркотики, квартира, Полиция Донбасса
 
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