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В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)
Наркотики на сумму более 300 тысяч гривен уничтожили полицейские в Славянске, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Согласно приговорам суда, была утилизирована крупная партия наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления. Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственного отдела, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции.
Путем сжигания были утилизированы наркотические вещества, изъятые в ходе расследования по 71 уголовному производству.
"Всего сожгли свыше 10 кг наркотиков и оборудования для их изготовления и употребления, изъятых сотрудниками полиции у местных жителей и у наркодельцов во время оперативно-розыскных мероприятий. Приблизительная стоимость наркотиков на «черном рынке» составляет 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Фото: https://dn.npu.gov.ua/
Теги: Донбасс, Славянск, наркотики, уничтожение, Полиция Донбасса
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