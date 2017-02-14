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В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)

14.02.2017 18:30
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В Славянске полицейские уничтожили наркотики на сумму более 300 тысяч гривен (ФОТО)

Наркотики на сумму более 300 тысяч гривен уничтожили полицейские в Славянске,  сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Согласно приговорам суда, была утилизирована крупная партия наркотических средств и сырья, а также оборудования для их изготовления и употребления. Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой вошли сотрудники следственного отдела, Службы безопасности Украины и горрайонного управления юстиции. 

Путем сжигания были утилизированы наркотические вещества, изъятые в ходе расследования по 71 уголовному производству. 

"Всего сожгли свыше 10 кг наркотиков и оборудования для их изготовления и употребления, изъятых сотрудниками полиции у местных жителей и у наркодельцов во время оперативно-розыскных мероприятий. Приблизительная стоимость наркотиков на «черном рынке» составляет 300 тысяч гривен", - говорится в сообщении. 


Фото: https://dn.npu.gov.ua/

Теги: Донбасс, Славянск, наркотики, уничтожение, Полиция Донбасса
 
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