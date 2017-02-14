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Архив - Донецкая область

"Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков

14.02.2017 10:37
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"Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков

"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что мощный взрыв, который сотряс город  сегодня, 14 февраля, прогремел на Донецком казенном заводе химических изделий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает "ДонПресс".

По словам Кулемзина, данных о пострадавших и повреждениях пока нет. Причины взрыва тоже неизвестны. На ДЗКХИ находится база боевиков "ДНР". 


Фото: donbass.ua

Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, база данных
 
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