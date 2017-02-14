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"Власти Донецка" подтвердили взрыв на базе боевиков
14.02.2017 10:37
"Мэр" Донецка Алексей Кулемзин подтвердил, что мощный взрыв, который сотряс город сегодня, 14 февраля, прогремел на Донецком казенном заводе химических изделий. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает "ДонПресс".
По словам Кулемзина, данных о пострадавших и повреждениях пока нет. Причины взрыва тоже неизвестны. На ДЗКХИ находится база боевиков "ДНР".
Фото: donbass.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, база данных
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