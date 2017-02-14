Взрыв на Донецком казенном заводе химических изделий: "власти ДНР" поспешили успокоить дончан

14.02.2017 16:04

После сегодняшнего взрыва на Казенном заводе химических изделий в Донецке жители города заговорили об опасности выброса химических веществ после взрыва, пишет "Диалог".

За время боевых действий территория предприятия подвергалась серьезным обстрелам неоднократно и каждый раз в областном центре появлялись подобные слухи.

Как сообщает “Российский Диалог”, в МЧС “ДНР” уже прокомментировали ситуацию, рекомендовав дончанам не бояться угроза выброса химических веществ.

По данным спасателей, пожарным удалось предотвратить возгорание на заводе, хотя ранее сообщалось об обратном.

Более того, в “ведомстве” утверждают, что МЧСники не принимали участия в ликвидации последствий взрыва.

Напомним, сегодня утром в Донецке прозвучал мощнейший взрыв, от которого завыли сигнализации на машинах и задребезжали стекла. По данным “ДНР”, снаряд ВСУ попал на территорию Казенного завода химических изделий. По последним данным российских СМИ, жертвой обстрела стал один человек, хотя официального подтверждения этому нет.





