Боевики 52 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО

15.02.2017 10:40

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 52 обстрела. Потерь среди наших бойцов ВСУ нет. Такую информацию обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, передает сайт СНБО.

Из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке вели огонь БМП.

На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицкому – снайпер.

На Луганском направлении оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Напомним, Плотницкий заявил, что «ЛНР» возобновит поставки угля, если Киев извинится за действия участников блокады.

Источник farwater.net