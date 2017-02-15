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Боевики 52 раза за сутки обстреляли позиции сил АТО
Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы украинских позиций на всех направлениях. Всего зафиксировано 52 обстрела. Потерь среди наших бойцов ВСУ нет. Такую информацию обнародовал сегодня утром спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин, передает сайт СНБО.
Из минометов обстреляли Каменку, Троицкое, Новоселовку Вторую, Невельское, Пески и Авдеевку. Из стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Опытное и Новгородское. По Авдеевке вели огонь БМП.
На Мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов обстреливали Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Павлополь, Чермалык, Лебединское, Гнутово и Широкино. По Широкино и Водяному вели огонь БМП противника. По Новотроицкому – снайпер.
На Луганском направлении оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Напомним, Плотницкий заявил, что «ЛНР» возобновит поставки угля, если Киев извинится за действия участников блокады.
Источник farwater.net
Теги: Донбасс, блокада, ДНР, ЛНР, АТО, обстрелы
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