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Что произошло в бою под Авдеевкой - вокруг лежали оторванные руки и ноги боевиков"
Прошла неделя с тех пор, как бойцы украинской армии установили полный контроль под Авдеевкой в промзоне и захватили укрепрайон "ДНР" "Алмаз".
В сложнейшей операции участвовали силы 74-го и 16-го разведывательных батальонов, а также 58-й бригады разведки ВСУ. Подробности сражения, в ходе которого был взят абсолютный контроль над авдеевской промзоной и отбиты несколько атак, стали известны только сегодня. Журналисты смогли узнать, что теперь ВСУ держат трассу между Донецком и Горловкой под полным огневым контролем, оборвав возможность "ДНР" осуществлять переброску боеприпасов и техники террористов в горловский гарнизон.
Один из бойцов украинской армии впервые рассказал о штурме "Алмаза" - он откровенно признался, что сражение напоминало настоящий "ад", а в округе валялись оторванные части тел террористов "ДНР". «Бой проходил в совместных окопах и траншеях». Идут наши, а с другой — враги. Мы были так близко, что перебрасывались гранатами. Когда взяли «Алмаз», враг не мог нас выбить оттуда. И они минометами и артиллерией просто сравнивали нас с землей. Это был ад. Но мы выдержали. После вражеских атак в какие-то моменты, Там лежали их оторванные руки и ноги боевиков. Из «двухсотых» даже делали брустверы для стрельбы. Погибших сепаратистов долго не забирали свои, и ими приходилось прикрываться.
Источник dialog.ua
Теги: Донбасс, Авдеевка, украинская армия, ДНР, АТО, авдеевская промзона
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