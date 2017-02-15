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Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги

15.02.2017 16:05
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Мариупольский Горводоканал хочет поднять тарифы на свои услуги

В Мариуполе Горводоканал намерен поднять тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Для многоквартирных домов стоимость одного кубометра по их расчетам составит 19,5 гривен. В то же время такую сумму еще необходимо утвердить. Информация об этом есть на сайте КП «Мариупольское ПУВКХ».

Как стало известно, цель изменения тарифов - привести их к экономически обоснованным ценам.
Намерения о подорожании услуг связано с увеличением стоимости электроэнергии, минимальной заработной платы, ремонтных работ, стоимости материалов. Таким образом, плановые тарифы на водоснабжение и водоотведение увеличатся на 22,4%. Действующий тариф, по которому платят жители, составляет 15,28 гривен.

В случае, если Комиссия рассмотрит предложение предприятия, мариупольцам придется платить 17,37 (для сектора ) и 19,5 гривен (для многоэтажек) за один кубометр воды.
«Мы обязаны проинформировать население о наших планах. Расчет тарифов на 2017 год произведен согласно п.1.9 Порядка формирования тарифов, утвержденного постановлением Национальной комиссии», - прокомментировали в Горводоканале.

Напомним, сейчас письмо находится на рассмотрении в Киеве. Сроки, когда решение будет принято или нет, не сообщаются.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, водоснабжение, тарифы
 
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