На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил

15.02.2017 21:21

В оккупированном Донецке за последний месяц (с середины января по середину февраля) резко возросло число захоронений.

Так, по данным Информационного сопротивления, территории Щегловского кладбища, которое расположено в Киевском районе, количество новых могил перевалило за 100.

Источник Трибун.