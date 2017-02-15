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На донецком кладбище появилось больше сотни свежих могил
15.02.2017 21:21
В оккупированном Донецке за последний месяц (с середины января по середину февраля) резко возросло число захоронений.
Так, по данным Информационного сопротивления, территории Щегловского кладбища, которое расположено в Киевском районе, количество новых могил перевалило за 100.
Источник Трибун.
Теги: Донецк, Донбасс, кладбище, могила
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