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Архив - Донецкая область

Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих

15.02.2017 17:20
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Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих

Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения подходы к светофорам в Мариуполе (Донецкая обл.) вымостят специальной тактильной плиткой. Об этом рассказал руководитель коммунального предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Предприятие будет производить работы по укладке тактильной плитки, которая имеет особый рельеф, и помогает людям с нарушенным зрением чувствовать границы проезжей части.

«Мы планируем выполнить укладку для слабовидящих, чтобы они могли безопасно передвигаться», ‒ отметил Чучмай.

Таким образом планируют вымостить 68 подходов к светофорам в Мариуполе.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, светофор, плитка
 
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