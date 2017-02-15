Подходы к светофорам в Мариуполе вымостят специальной тактильной плиткой для слабовидящих

15.02.2017 17:20

Для безопасного передвижения людей с нарушениями зрения подходы к светофорам в Мариуполе (Донецкая обл.) вымостят специальной тактильной плиткой. Об этом рассказал руководитель коммунального предприятия «Мариупольавтодор» Дмитрий Чучмай, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Предприятие будет производить работы по укладке тактильной плитки, которая имеет особый рельеф, и помогает людям с нарушенным зрением чувствовать границы проезжей части.

«Мы планируем выполнить укладку для слабовидящих, чтобы они могли безопасно передвигаться», ‒ отметил Чучмай.

Таким образом планируют вымостить 68 подходов к светофорам в Мариуполе.

Источник dnews.dn.ua