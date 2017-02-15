Разминировать дорогу на Мариуполь - боевики не планируют

15.02.2017 15:30

Террористы т.н. "ДНР" не собираются разминировать дорогу на запад от Пикузов. Об этом сообщается в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

На нулевом блокпосту т.н. "ДНР" к западу от поселка Пикузы (быв. Коминтерново) вооруженный мужчина сообщил наблюдателям Миссии о том, что дорога на юго-запад заминирована, и они не планируют изымать мины.

Патруль СММ вынужден был поехать назад и проинформировать об этом СЦКК.

В тот же день представители ОБСЕ приняли решение остаться в поселке Пикузы до того момента, пока местные жители не отремонтируют газопровод на западной окраине селе.

Источник 0629.com.ua