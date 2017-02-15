Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Разминировать дорогу на Мариуполь - боевики не планируют

15.02.2017 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разминировать дорогу на Мариуполь - боевики не планируют

Террористы т.н. "ДНР" не собираются разминировать дорогу на запад от Пикузов. Об этом сообщается в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ.

На нулевом блокпосту т.н. "ДНР" к западу от поселка Пикузы (быв. Коминтерново) вооруженный мужчина сообщил наблюдателям Миссии о том, что дорога на юго-запад заминирована, и они не планируют изымать мины.

Патруль СММ вынужден был поехать назад и проинформировать об этом СЦКК.

В тот же день представители ОБСЕ приняли решение остаться в поселке Пикузы до того момента, пока местные жители не отремонтируют газопровод на западной окраине селе.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Мариуполь, дорога, ОБСЕ, разминирование, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх