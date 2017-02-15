Россия готовит новое обострение в Донбассе: СМИ узнали о планируемой пакости

15.02.2017 13:45

Кремль намерен использовать страхи Украины навлечь на себя критику западных коллег и таким образом повлиять на ситуацию в стране, попытавшись взять ее под свой контроль. Политический эксперт Евгений Магда напомнил, что встречи в "нормандском формате" сегодня больше напоминают попытки ее участников сохранить свой имидж, нежели кардинально решить проблему Донбасса, сообщает "Диалог. UA".

Магда приводит одно из доказательств, когда после подобных встреч не происходят вообще пресс-конференции и не принимаются документы, а все договоренности той же Россией на практике и вовсе игнорируются. Однако как бы там ни было, Украина от этого формата отказаться не может. "В Кремле предпочитают тактику мелкого фола на Донбассе в надежде, что арбитры из Берлина и Парижа этого не заметят", - считает Магда. На 16-17 февраля запланирована очередная встреча участников "нормандского формата". Уже многие ожидают каких-то выпадов от главы МИД РФ Лаврова на этой встрече, которая, к слову сказать, будет проводиться накануне годовщины расстрела Небесной Сотни.