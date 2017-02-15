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Архив - Донецкая область

Сотрудник исправительного центра в Мариуполе шил рукавицы на краденом оборудовании

15.02.2017 14:25
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Сотрудник исправительного центра в Мариуполе шил рукавицы на краденом оборудовании

Чиновника Мариупольского исправительного центра разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Он вывез с места работы швейное оборудование. Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Донецкой области.

На протяжении четырех месяцев заместитель дежурного исправительного учреждения использовал оборудование для обогащения.
Во время обыска в гараже злоумышленника правоохранители обнаружили похищенное швейное оборудование, ткань и заготовки для будущих рабочих рукавиц, а также большое количество уже готовой продукции.

Сообщается также, что оперативники Управления СБУ в Донецкой области обнаружили в доме у "портного"... реактивную противотанковую гранату РПГ-26, три гранаты РГД-5 и Ф-1, патроны различного калибра и несколько свертков с каннабисом.

Решается вопрос о сообщении чиновнику пенитенциарной службы о подозрении по ст. 191, 263 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Источник 0629.com.ua



Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, кража, прокуратура
 
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